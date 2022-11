Marcello, su Calciomercato.com, parla così di: "Agnelli ha consentito, e commesso, troppi azzardi, coinvolgendo un cda non sempre d’accordo se non addirittura messo nemmeno al corrente di determinate decisioni, come testimoniato dalla dichiarazione messa a verbale della consigliera indipendente Daniela Marilungo, dimessasi volontariamente. Andrea ha detto che è venuto meno il gioco di squadra, ma il primo a non volerlo più seguire nelle sue battaglie – contro Uefa e Magistratura – è stato proprio il cugino John, onde evitare (se ancora possibile) danni alla Juventus. Sempre che non sia già troppo tardi".