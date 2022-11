La Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato che da domani scatteranno le fasi di vendita per i biglietti per la sfida del 7 gennaio contro l’Udinese. Di seguito tutte le informazioni:I tagliandi, in vendita dal 25 ottobre, saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop.Come sempre, precedenza ai Member!Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! Clicca qui!J1897 Member dalle ore 16:00 del 29 novembre alle 15:59 del 30 novembre;J1897, Black&White Member, Black&White Lite: dalle ore 16:00 del 30 novembre alle 15:59 del 1° dicembreVendita libera: dalle ore 16:00 del 1° dicembreQui per tutte le info sul match!JOFCI soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.TARIFFE SPECIALIINTERO MEMBERSolo durante le fasi di vendita riservata agli Juventus Member sarà presente la tariffa INTERO MEMBER che consentirà di usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intero.UNDER 30Prevista una speciale tariffa Under 30, dedicata a tutti coloro che saranno minori di 30 anni il giorno dell’evento.