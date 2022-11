Sono ile lai due fronti giudiziari aperti per la, che secondo La Gazzetta dello Sport ha una linea difensiva chiara. Per quanto riguarda il primo filone, il club bianconero ha sottolineato in più occasioni che "due sentenze della giustizia sportiva hanno già riconosciuto la piena regolarità contabile da parte della società". Sul secondo, invece, la società ha deciso di contabilizzarli in maniera diversa, recependo gli appunti mossi dai magistrati che indagano sui conti bianconeri.