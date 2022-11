Una nuova era, in casa. Il 28 novembre 2022 sarà ricordato per sempre come il giorno in cui è cambiato tutto. In cui, da salvatore della patria, ha lasciato il club guidato per 10 anni (di successi), in una situazione finanziaria certamente complicata.Il 28 novembre 2022 però segna un prima e un dopo nella storia bianconera: è un punto enorme e il futuro ora ha certamente più nubi, il cielo è naturalmente più grigio. Elkann, Scanavino, la nuova linea della società: cosa succede ora? Nelle prossime ore si proverà a capire il nuovo corso della Juventus. Senza Andrea Agnelli, non più presidente del club.