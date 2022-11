Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l'agente Gabrieleha parlato anche dell'interesse dellaper Cody, attaccante classe 1999 delche si sta mettendo in bella mostra al Mondiale con l'. Ecco il suo commento: "Si vociferava che la Juventus fosse interessata al ragazzo e forse c'è stato qualcosa in più del semplice interesse. Può spaziare su tutto l'arco offensivo, sa muoversi tra le linee, dà profondità, sa giocare. Non la vedo possibile per gennaio, è un'operazione infattibile, è un ragazzo che il PSV valuta minimo tra i 50 e i 60 milioni di euro. Poi bisogna vedere come finisce il Mondiale, dovesse continuare così il valore salirà ancora e a gennaio sarà ancora più difficile. Non c'è solo la Juventus, ma oggi in Italia un'operazione da 60/70 milioni chi se la può permettere?".