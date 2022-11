Le parole del giornalista Tony Damascelli su Il Giornale:"La fine clamorosa di un’era anche per evitare l’arresto. Improvviso, ma non imprevisto. […] Errori gravi di gestione finanziaria, costi sguaiati di salari e operazioni di mercato, plusvalenze scriteriate, hanno trasformato una società modello in una nave alla deriva, carica di debiti ma soprattutto di perdite".