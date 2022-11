Come racconta Gazzetta, Massimilianoe Federico, che lunedì sera avevano fatto capire ad Agnelli che anche loro erano pronti a dimettersi se fosse stato necessario, da ieri mattina sono entrati operativamente nella nuova era. Proprio come da richiesta di Andrea, che nelle ore precedenti aveva invitato il d.s. e l’allenatore non solo a restare ma anche a chiudere la stagione con un trofeo. E come da volontà di John Elkann, che ha voluto puntare sulla continuità dell’area sportiva almeno fino all’estate.