E così, un nuovo inizio. E si riparte dalla figura di, uomo di fiducia della Casata, che ricoprirà il ruolo di Direttore Generale, in attesa della definizione del nuovo organigramma e soprattutto del chiarimento della posizione di Maurizio Arrivabene.Scanavino ha fatto tutta la trafila in Fiat, partecipando al rilancio della società guidata ai tempi da Sergio Marchionne in qualità di direttore di Brand Promotion, specializzato in marketing e comunicazione. Dopo un passato al Secolo XIX, diventa uomo di punta di Gedi, fino alla posizione di Amministrazione Delegato e Direttore Generale Gruppo Editoriale, dov'è impegnato nella parte digitale dello sviluppo editoriale.Uomo determinante, dunque, nelle vicende di casa Agnelli. E l'uomo chiamato anche a risanare una situazione particolare, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte giudiziario, dov'è in corso tutt'altra partita. Scanavino dovrebbe essere comunque solo una nuvola di passaggio, una toppa momentanea. La Juve è pronta a cambiare pelle, a partire dal nuovo direttore generale.