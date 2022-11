E adesso? Si può sognare o bisogna pensare ai conti? Tra le domande più gettonate in queste ore di profonda incertezza, un pensiero alla fine sfiora anche il calciomercato. Se la Juve è senza una dirigenza, si può pensare a qualche ingresso nel mese di gennaio? Tecnicamente sì. Anche perché la guida sportiva del club non cambia: tutto fa riferimento a, chiaramente coadiuvato da Massimiliano Allegri. Se ci sarà modo e margine per inserire qualcuno, lo si farà a prescindere dalla posizione diTorna dunque di moda il termine 'occasione', di fatto tutto ciò che può arrivare in prestito o in regalo, la Juve lo valuterebbe attentamente. Dunque sì, c'è vita oltre l'era Agnelli. E dovrà esserci necessariamente, anche perché gli obiettivi del club, in campo e fuori, non sono cambiati. Con un occhio certamente più focalizzato sui conti, con una dirigenza naturalmente più attenta a far quadrare i numeri.