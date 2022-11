C’è un passaggio molto chiaro nella lettera ai dipendenti firmata da Andreae circolata ieri sera. Un passaggio nel quale il dimissionario presidente dellaprova a spiegare il motivo del ribaltone del CdA: “Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni: stiamo affrontando un momento delicato societariamente. Meglio lasciare tutti insieme dando la possibilità ad una nuova formazione di ribaltare quella partita”.Un clima “che manca di compattezza” è quello che traspare anche da un passaggio del comunicato ufficiale del club bianconero pubblicato ieri sera. Nel documento, infatti, si parla delle dimissioni dell’amministratrice indipendente Daniela, che ha lasciato il proprio posto allegando una dichiarazione: “con riferimento alle dimissioni della dott.ssa Daniela Marilungo, la stessa ricopriva la carica di consigliere non esecutivo e indipendente della Società, nonché di membro del “Comitato Controllo e Rischi” e del “Comitato ESG” di Juventus. La dott.ssa Marilungo ha motivato le sue dimissioni sostenendo. Il Consiglio di Amministrazione ha preso nota dei commenti della dott.ssa Marilungo, non condividendoli. Ciononostante il Consiglio di Amministrazione ringrazia la dott.ssa Marilungo per i suoi sette anni in Juventus”.