Tuttosport ha intervistato Pietro, professore di Economia politica all'Università di Torino, tifosissimo dellae grande amico del neo presidente Gianluca. Ecco le sue parole: "Gianluca è un supersabaudo, quindi, ma con una ironia sottile subalpina. Rappresenta la quintessenza della torinesità [...]. Ovviamente sono rimasto molto contento per lui e anche per la scelta presa dalla Juventus. Lo avevo sentito il giorno prima ma non mi aveva detto nulla, da vero sabaudo appunto. Ora gli ho girato subito le mie congratulazioni: "Ti attende un lavoro difficile ma sarai all’altezza", e lui ha replicato che era molto contento e anche emozionato.[...]. Cosa porterà alla Juve? Sicuramente pacatezza, e per ogni decisione che prenderà ci rifletterà un giorno in più., uno dei commercialisti storici della città, mancato purtroppo questa estate. Non sarà un presidente ovviamente che si occuperà degli aspetti sportivi".