Ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia che non gli consente di mettersi a disposizione del suoper gli impegni in Qatar,ha rotto il silenzio condividendo un bel messaggio sul proprio profilo Instagram. Ecco le parole del difensore della: "I veri eroi di una nazione sono nelle aule scolastiche, educando le generazioni future, negli ospedali o nelle ambulanze a salvare vite, curando malattie, o per strada a raccogliere ciò che abbandoniamo. Sono nelle metropolitane e negli autobus pieni, affollati, guidano o si stringono e già iniziano la giornata "lottando" per uno spazio, lì dentro e nella vita. Noi atleti abbiamo solo un dono diverso, un'opportunità e una posizione privilegiata per influenzare. Essere eroi del nostro viaggio, della nostra storia. Da questo luogo, vi suggerisco semplicemente: fate tutto mettendoci il cuore, l'anima, l'essenza. Come minimo la ricompensa sarà la soddisfazione di non essersi arresi e aver fatto tutto il possibile. Imponi limiti ma non porti limiti!".