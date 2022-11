Come racconta Gazzetta, la fine dell’eraè stata un fulmine a ciel sereno anche per tutti i giocatori della Juventus. Una notizia inaspettata arrivata direttamente sul cellulare, nella chat di squadra. Capitan Leonardo Bonucci e compagni hanno scoperto la rivoluzione societaria attraverso la lettera di Agnelli, inoltrata dal club lunedì sera dopo il Cda. Qualche giocatore era a Torino, altri alle Maldive, a Dubai e negli Usa. Senza contare la mezza squadra in Qatar, immersa nel Mondiale. C’è chi è rimasto senza parole e chi, causa fuso orario, lunedì sera è andato a letto come nulla fosse e ieri mattina si è svegliato con la lettera di Agnelli nello smartphone accompagnata da altre centinaia di notifiche di amici, conoscenti. E soprattutto compagni, increduli e curiosi di capire se e quali altri cambiamenti ci sarebbero stati.