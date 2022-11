Da calciomercato.com, riguardo la giustizia sportiva e gli atti dell'inchiesta richiesti dalla procura federale e che riguardano la"Esiste poi il comma 3 dell'articolo 31, che si occupa nello specifico della questione relativa al nodo stipendi: "La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica". E su questo punto potrebbero essere coinvolti anche i giocatori, che rischiano una "squalifica di durata non inferiore a un mese".