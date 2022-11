Come racconta La Gazzetta dello Sport, superato lo shock, la Juventus torna a compattarsi e deve necessariamente ripartire dal campo, con la consapevolezza di essere ancor di più sotto esame. Per il quotidiano, il ruolo centrale ora è quello di Massimiliano, che sarà il primo supporto di Federico. Entrambi sanno benissimo come si possa programmare solo il presente in questa situazione.Per Gazzetta, Elkann ha affidato ad Allegri un ruolo ancor più centrale, fino a giugno il responsabile dell'area sportiva sarà Federico Cherubini. Però è andato via Nedved: serve dunque un altro uomo (sportivo) forte per aiutare lo staff dirigenziale della prima squadra. Un nome può essere quello di, ammesso che l’ex portiere decida di voler continuare dopo le dimissioni di Agnelli. Non cambierà, al netto di un aumento di capitale, la linea per il mercato di gennaio.No, non cambia nulla. Si proverà a prendere un terzino e soltanto in caso di uscite. La seconda parte di stagione sarà importante anche per i contratti, in particolare di Allegri e Cherubini: un grande finale di stagione rafforzerebbe la loro posizione. In caso contrario, sarà rivoluzione anche nell'area sportiva.