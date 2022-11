Come racconta La Gazzetta dello Sport, sul piano societario i prossimi passi saranno l’assemblea dei soci del 27 dicembre per l’approvazione dell’esercizio di bilancio 2021-22, con le modifiche apportate, e poi il 18 gennaio la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Non è da escludere in futuro un nuovo aumento di capitale. Entro metà dicembre Exor comunicherà i nomi dei membri del nuovo Cda.