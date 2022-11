La nuova Juventus comincia a prendere forma. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene insieme a tutto il Cda bianconero, ieri mattina è arrivata la nomina del nuovo presidente,, confermata dalle dichiarazioni didiffuse nel pomeriggio, che delineano la strategia per il futuro: sarà un governo di tecnici e legali, di rottura rispetto al passato, mentre la continuità sul piano sportivo verrà garantita da, che dovrà traghettare la squadra almeno fino a giugno con l’obiettivo minimo del quarto posto, perché mancare la qualificazione alla prossima Champions dopo aver bucato gli ottavi in questa stagione sarebbe una perdita economica pesantissima per una società con un rosso di bilancio di 254 milioni di euro nel 2021-2022.