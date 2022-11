Emergono nuovi sviluppi sul fronte Karsdorp, obiettivo dichiarato per il mercato di gennaio dalla società bianconera. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il calciatore era rientrato a Roma nella giornata di ieri per svolgere alcuni accertamenti di un presunto 'malessere psicologico'. Ma quella nella Capitale è stata una vera e propria gita, perchè questa mattina il terzino ha fatto rientro in Olanda, quasi come a 'voler scappare' da Roma.