Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex attaccante del Napoli Antonio Floro Flores ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul progetto Next Gen della Juve.'Gli infortuni hanno causato qualche passo falso. La Juve è però quella che mi piace più di tutti per come sta lavorando: con l'Under 23 sta sfornando tanti giovani italiani che per il futuro possono essere un bene per l'Italia. Questa strategia dovrebbe essere utilizzata da più squadre'.