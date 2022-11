Cosa c’è nel futuro prossimo della Juventus? “”, a scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Il primo indizio di questo piano è nella nomina del nuovo direttore generale del club: Maurizio, uomo di fiducia del numero 1 di Exor: QUI la sua biografia.L’attuale CdA dimissionario proseguirà a lavorare in regime di prorogatio, in attesa della nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione che dovrebbe avvenire il 27 dicembre. Amministratore delegato rimane Maurizioa cui “è stato chiesto di restare momentaneamente per facilitare la gestione quotidiana in un momento di grandi cambiamenti”. Per Tuttosport, però,Come sarà composto il prossimo board della Juventus? Secondo quanto riporta Tuttosport: “Nascerà una nuova Juventus da un nuovo consiglio d’amministrazione, che sarà pensato proprio per affrontare le tempeste legali.”. Per la Gazzetta, non sarebbe da escludere – come filtra da ambienti bianconeri -, un ritorno di PavelNelle prossime 4 settimane, quindi, saranno scelti i consiglieri da proporre all’Assemblea che deciderà il 27 dicembre. Il nuovo inizio – una nuova era -, è fissato per il 18 gennaio.