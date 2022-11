Nonostante la tempesta che si è scatenata nella tarda notte di ieri, in casa Juve continuano i lavori sul mercato, con il tema terzini che resta un nodo da risolvere. Il nome più indicato è quello del giallorosso Karsdorp, rientrato in Olanda nella serata di ieri e intenzionato più che mai a lasciare la Capitale. I bianconeri vorrebbero otttenere un prestito fino al termine della stagione e si sta lavorando proprio in questa direzione con il club capitolino.