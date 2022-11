In questi istanti si sta disputando la sfida dei Mondiali tra la Corea del Sud e il Ghana, con gli africani che stanno conducendo per 2-3. A regalare spettacolo è stato il baby talento Kudus, autore di 2 gol che aumenterebbero le speranze per il passaggio agli ottavi. Su di lui c'è l'interesse della Juve, la quale sta monitorando con attenzione la sua crescita, così come lo stanno facendo anche le altre big d'Europa.