Torna in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uruguay di Edinson Cavani per uno scontro cruciale per il gruppo H: i lusitani ottengono un successo per 2-0 con la doppietta di Bruno Fernandes.Portogallo: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Bernardo Silva, Carvalho, Neves; Bruno Fernandes; Ronaldo, Joao Felix.Uruguay: Rochet; Gimenez, Godin, Coates, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino; Varela, Cavani, Nunez.