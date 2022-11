Alvaro Morata pic.twitter.com/3jH8wMUOK8 — Roberto cuore bianco nero (@CuoreRoberto) November 29, 2022

Alvaro, attraverso una storia Instagram, ha voluto salutare Andrea Agnelli, ormai ex presidente della Juventus. L'attaccante spagnolo, per ben due volte alla Juventus, non ha mai dimenticato il percorso fatto a Torino. Prima da ragazzo, poi da uomo. Proprio Agnelli era andato ad accoglierlo nel giorno del suo ritorno alla Juve. Questa, la foto apparsa sui social dell'attaccante iberico, impegnato con la Spagna in Qatar per la Coppa del Mondo.