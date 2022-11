Che cosa farà ora Andrea? Come scrive La Gazzetta dello Sport, è uscito dalla, ma non dal mondo del pallone. Lo ha ammesso lui nella lettera con cui lunedì ha salutato i tifosi bianconeri. "Continuerò a immaginare e a lavorare per un calcio migliore" ha scritto. Facile immaginare a cosa si riferisca: se la Corte di Giustizia Europea dovesse "accertare" il monopolio dell'e consentire la nascita della(molto difficile), Agnelli sogna di guidare il nuovo campionato dei top club. In pratica diventerebbe quello che èper la Uefa eper la Fifa.