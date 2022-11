Il messaggio via social di Miralemad Andrea, dopo le dimissioni:"Un grande Presidente è vicino alla squadra quando si vince ma sopratutto si perde.Un grande Presidente è vicino ai giocatori, ed è pronto a prendere decisioni sofferte per il bene della squadra.Sono onorato di aver giocato per la Juventus e sono stato fortunato ad averla come presidente.Grazie per tutto Pres".