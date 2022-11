La Procura federale ha richiesto gli atti dell'Inchiesta Prisma alla Procura di Torino. Atti che sono arrivati e verranno rianalizzati per vedere se ci saranno i margini per aprire un nuovo fascicolo dopo la sentenza d'assoluzione sul caso plusvalenze.Questo il punto sulle possibili sentenze:- La FIGC affronta nell'articolo 31 del Codice di giustizia sportiva il capitolo relativo agli illeciti amministrativi e prevede sanzioni di vario grado a seconda delle violazioni eventualmente commesse. Se la falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero qualsiasi altra attività illecita o elusiva ha permesso l'esclusione al campionato, sulla base del comma 2 le sanzioni vanno dalla "penalizzazione di uno o più punti in classifica" alla "retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dunque il passaggio alla categoria inferiore", fino all'esclusione dal campionato con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore. Se la variazione in bilancio non fosse stata determinante per l'iscrizione al campionato, le sanzioni (comma 1) si limiterebbero a una multa salata e all'inibizione dei dirigenti coinvolti, dunque senza punti di penalizzazione.