: questa la prima notizia che interessa laalla luce del primo match di questa giornata delin Qatar, risultato più spettacolare di quanto potesse sembrare in un primo momento e concluso sul 3-3, un pareggio in realtà poco utile per entrambe le squadre che nell'ultima sfida del girone affronteranno rispettivamente Brasile e Svizzera. Evidentemente non ancora al meglio dal punto di vista fisico, l'attaccante bianconero non ha trovato spazio nell'undici titolare disegnato dal CT Dragan, che gli ha preferito Aleksandar, ma non è nemmeno riuscito a giocare qualche minuto a gara in corso.: in campo dal primo minuto e fino al 90', l'esterno si è reso protagonista di una prova più che sufficiente, dimostrando una buona intesa soprattutto con il capitano dell'Ajax Dusane partecipando attivamente alla maggior parte delle azioni offensive della sua squadra, compresa quella "in stile calcetto" che ha portato alla rete del momentaneo 3-1 serbo.. Sul tabellino dei marcatori del match, infatti, è finito anche Sergej: il Sergente, sogno di mercato dei bianconeri da anni, ha risposto almeno in parte all'appello della sua Nazionale che, come abbiamo scritto questa mattina , gli aveva chiesto qualcosa in più, indossando per lunghi tratti di partita i panni del trascinatore e realizzando la rete del 2-1 che aveva regalato alla Serbia l'illusione della rimonta. Prima di lui ad andare in gol era stato Strahinja, un altro degli "osservati speciali" della Juve al Mondiale in Qatar: classe 2001 in forza al Salisburgo, finito nel mirino della Vecchia Signora come rinforzo per la difesa del prossimo futuro, ha disputato a sua volta una buona prestazione, almeno finché la retroguardia serba non si è "sciolta" dinnanzi all'assedio del Camerun. In vista del terzo e ultimo impegno del girone, però, la domanda che assale i tifosi della Juve è solo una:Seguiranno aggiornamenti.