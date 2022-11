Ore decisive per il futuro della; secondo quanto riferisce calciomercato.com, In questi minuti si è voltoAl termine del Consiglio, si legge, tutti gli appartenenti hanno rassegnato le proprie dimissioni. Tra questi anche il presidente, Andrea Agnelli e il vice presidente, Pavel Nedved oltre all'amministratore delegato, Maurizio Arrivabene. A breve è atteso un comunicato ufficiale da parte del club.Sono arrivate anche le parole di Andrea Agnelli ai dipendenti. L'ex presidente ricorda gli oltre 10 anni pieni di successi e grandi momenti ma spiega anche le ragioni delle dimissioni.Annunciato anche il nuovo direttore generale, che sarà Maurizio Scanavino. Adesso è ufficiale, è arrivato il comunicato della Juventus nel quale c'è l'annuncio delle dimissioni di tutto il CDA, comprese quelle di Agnelli.Come riportato in precedenza, sono arrivate le dimissioni di tutti i consiglieri, tra cui anche il presidente, Andrea Agnelli, il vice, Pavel Nedved e quelle dell'amministratore delegato, Maurizio Arrivabene.In corso un consiglio d'amministrazione straordinario in casa Juve al termine del quale sono previste le dimissioni di tutto il CDA. Ore decisive per il futuro della Juventus. A riportarlo calciomercato.com.Seguiranno aggiornamenti