Attraverso il suo profilo Twitter il giornalista Enrico Varriale ha commentato quanto sta accadendo nel quartier generale della Continassa.'Vicenda Juventus in sintesi. Sul piano penale vale la presunzione d’innocenza. Per tutti. Sulla Giustizia sportiva occorre un giudizio chiaro e celere, a tutela dell’immagine del nostro calcio.Sull’operato di di Andrea Agnelli voto 10 per i primi 9 anni, voto 3 per gli ultimi 3'.